بالصور.. "شباب الخير" جروب من أطفال الأقصر لدعم الفقراء ومساعدة المحتاجين

مجموعة من الشباب والأطفال بمحافظة الأقصر شاهدوا بأعينهم مدى معاناة أبناء محافظتهم فى مختلف ربوعها، فقرروا تكوين مجموعة خيرية يقودها الشباب والأطفال من أبناء الخير ورعاته تحت مسمى "شباب الخير"، وانطلقوا فى حملات ميدانية يقودها مجموعة من الأطفال لا تتعدى أعمارهم الـ16 سنة، وهم كل من (عبد الرحمن محمد حسن 16 سنة – محمد سيد القامولى 14 سنة – هاجر التايه 15 سنة)، وبمشاركة آخرين من الشباب وطلاب كلية الفنون الجميلة لإسعاد الأطفال.

عقد الاجتماع الأول لفريق صغار الشباب بجروب "شباب الخير" بالأقصر فى بداية شهر مايو الماضى، بحضور 20 طفلا من نجوم الخير، لمناقشة الخطة الصيفية لأنشطة الشباب بالجمعية وتم عرض بعض المقترحات بشأن عمل دورى كرة قدم وتفعيل نشاط الزيارات، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ خطة الدعاية لشهر رمضان المبارك.

وقام فريق الدعاية بجروب "شباب الخير" ببدء حملة الدعاية لأعمال الخير والبر فى شهر رمضان المعظم تحت شعار "رمضانك صح"، وقد تجمع فريق الدعاية بمنتصف شارع التليفزيون بالاقصر، وذلك تحت قيادة سارة الصادق مسئول فريق الدعاية ومنسق فريق البنات بالجروب.

ومن الأعمال الخيرية التى نظمها جروب "شباب الخير" من أطفال الأقصر، عمل 3 توصيلات مياه لثلاث منازل بقرى العديسات قبلى والعديسات بحرى ومدينة الطود، كما تم تركيب 4 وصلات مياه للحالات الفقيره بقرية الغريره بإسنا، كما تم تركيب سقف بمنزل بنجع قباح إحدى نجوع قرية العديسات قبلى، وأشرف عليها أحمد فتحى الجيلانى مسئول الإستكشاف، وعلاء محمد مسئول المساعدات.

وفى هذا الصدد يقول الطفل عبد الرحمن محمد حسن 16 سنة، أنهم كونوا تلك الجمعية والجروب للمساعدة فى إعمار ودعم محافظة الأقصر، حيث أنهم يهدفون إلى تغيير خريطة الفقر بالأقصر بدخولهم مختلف القرى لدعم الفقراء حتى لا يكون هناك فقير واحد فى المحافظة، ويقومون بجمع الأموال بينهم والتبرعات من أسرهم وأهل المحافظة لدعم الفقراء وتوزيع شنط رمضان عليهم.

ويضيف الطفل عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، أنهم مجموعة من الشباب والأطفال من محبى الخير بالأقصر، وقاموا بمثل تلك المبادرة الشبابية بدعم من أسرهم ليكونوا رواد أعمال الخير مستقبلاً بالأقصر وينجحون فى حملتهم "رمضانك صح" لمساعدة أبناء المحافظة، وتخفيف كاهل مصاريف شهر رمضان عليهم، وكذلك جميع 100 كساء للأطفال الفقراء لتوزيعه عليهم قبيل عيد الفطر المبارك.

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