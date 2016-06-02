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محافظ قنا يفتتح منفذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية

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محافظ قنا يفتتح منفذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية محافظ قنا يفتتح منفذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية
شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ومحيى عبدالله وكيل وزارة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة افتتاح منفذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية للأمن الغذائي والسلع الغذائية، بمدينة قنا استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الهجان أن المنفذ مقام على مساحة 100م2 بتكلفة إجمالية للتجهيزات والسلع الغذائية والاستهلاكية حوالى 400 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يوفر جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين بقنا مضيفا ان المنفذ سوف يعمل بشكل دائم طوال العام، وأنه من أصل 34 منفذا أقامتها الجمعية التعاونية الاستهلاكية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ قنا أن الهدف من فتح منافذ جديدة تابعة للجمعيات الاستهلاكية بغرض تخفيف العبء على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، حيث تطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق لمحاربة جشع التجار ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.


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