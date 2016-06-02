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"فى حب شبرا الخيمة": أهل الخير يتبرعون بسيارة دفن الموتى لأهالى أرض نوبار

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"فى حب شبرا الخيمة": أهل الخير يتبرعون بسيارة دفن الموتى لأهالى أرض نوبار "فى حب شبرا الخيمة": أهل الخير يتبرعون بسيارة دفن الموتى لأهالى أرض نوبار
أعلنت مجموعة "فى حب شبرا الخيمة" بالقليوبية توفير سيارة تويوتا يابانى لدفن الموتى لخدمة أهالى نوبار مجاناً للتخفيف عنهم، حيث تبرع أهل الخير بنصف ثمن السيارة، والنصف الآخر تبرعت به مؤسسة الأمين، وتم وضع السيارة تحت تصرف جمعية تنمية المجتمع المحلى بأرض نوبار.

وقال أحمد عبد الهادى بكير، منسق المجموعة والسكرتير العام لجمعية تنمية المجتمع المحلى بمنطقة أرض نوبار ومدير إعلام وعلاقات مترو الأنفاق، أنه تواصل مع اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، والمحاسب علاء النادى رئس حى غرب شبرا الخيمة، تمت الموافقة على تخصيص مكان انتظار للسيارة بجوار كوبرى أحمد عرابى بأرض نوبار، لتكون فى خدمة كل أهالى المنطقة ومدينة شبرا الخيمة.

وأضاف بكير أنه بدأ بحملة أخرى لجمع تبرعات لشراء سيارة مكيفة فان وذلك لتوصيل مريض السرطان من المنزل لجلسة الكيماوى والعكس ومريض الفشل الكلوى من المنزل لغسيل الكلى والعكس ومرضى القلب والتنفس، للتخفيف عنهم من مشقة المواصلات.

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