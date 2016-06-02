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ندوة تعريفية لمناسك العمرة بأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية

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ندوة تعريفية لمناسك العمرة بأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة تعريفية لمناسك العمرة بأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء أمس، ندوة تعريفية بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة الشاطبى، لشرح مناسك العمرة وبرنامج الرحلة لأعضائها من مهندسى الإسكندرية المسافرين لأداء عمرة أول رمضان المستوى الاقتصادي 8 يونيو الجارى.

وحضر الندوة بحضور المهندسة سمر شلبى رئيس النقابة، والمهندس أشرف نصير وكيل شعبة كهرباء بالنقابة العامة؛ وبحضور المهندس خالد أمين، والمهندس حمدي طاهر والمهندس محمد فتح الباب، أعضاء مجلس نقابة مهندسي الإسكندرية، ومسئولي شركة السياحة المسئولة عن الرحلة.

وقالت المهندسة سمر شلبى، نقيب مهندسين الإسكندرية، فى بيان اليوم،إن النقابة تسعى دائما لتقديم وتسهيل العديد من الخدمات لمهندسى الإسكندرية منها تنظيم الرحلات الدينية للحج والعمرة، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية في أنحاء المعمورة.

وأشارت إلى أن الندوة تهدف إلى التعريف بمناسك العمرة وأركانها، وإضافة إلى ذلك تسليم تذاكر الطيران والجوازات، وتوزيع هدايا على المعتمرين «شنطة، كتيبات تشرح مناسك العمرة»، وأن ذلك يأتي في إطار توفير كل سبل الراحة والمعرفة للمهندسين المعتمرين.


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