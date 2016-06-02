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تعيين الدكتور عبد النبى قابيل وكيلا للدراسات العليا بهندسة طنطا

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تعيين الدكتور عبد النبى قابيل وكيلا للدراسات العليا بهندسة طنطا تعيين الدكتور عبد النبى قابيل وكيلا للدراسات العليا بهندسة طنطا
قرر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا تعيين الدكتور عبد النبى قابيل استاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة وكيلا للدراسات العليا والبحوث بالكلية.

وجاء نص القرار بعد الاطلاع على القانون 49لسنه 1972بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرار 644بتاريخ22/5/2013 والقرار 1373فى 2/9/2013وما عرضه عميد كلية الهندسة بشأن تعيين الدكتور عبد النبى قابيل استاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية وكيلا للدراسات العليا والبحوث بالكلية فقد تقرر تعيينه وكيلا للدراسات العليا والبحوث بالكلية وعلى الجهات المعنية لتنفيذ القرار.


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