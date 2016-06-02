"إبداعات الشباب السكندرى" فى المؤتمر الأدبى اليوم بـ"ثقافة الشاطبى"

يعقد فرع ثقافة الإسكندرية المؤتمر الأدبى لليوم الواحد بعنوان "إبداعات الشباب السكندرى" – دورة الأديب الراحل خالد السروجى- اليوم الخميس بقصر ثقافة الشاطبى.

وقال هانى حسن مدير عام الفرع إن المؤتمر يقام هذا العام لتسليط الضوء على مبدعى الإسكندرية من الشباب، حيث ينتمى أغلب الباحثين لجيل الشباب.

وأضاف أن المؤتمر يناقش عددا من الأبحاث منها البناء الفنى ودلالته فى رواية "الحب والحرب" لخالد السروجى ويناقش هذا البحث الدكتور أحمد المصرى، خمس ومضات فى جبين الشعر السكندرى لعاطف الحناوى، مفردات البوح فى تجارب شعراء العامية الشباب للشاعر صادق أمين، وغيرها من الأبحاث لنخبة من الشعراء الشباب.

وعلى هامش الفعاليات يكرم المؤتمر الشاعر أيمن صادق، الشاعرة وفاء بغدادى والأديب شريف محيى الدين، وتقدم شهادات التقدير للشاعرة جيهان بركات والشاعر رضا فوزى.

و يختتم المؤتمر بأمسية شعرية يديرها الشاعران سامح سكرمة ومحمد نبيل وأمسية قصصية يديرها الكاتبتان سهير شكرى وسميرة شرف.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يرأسه الشاعر الكبير أحمد فضل شبلول والأمين العام له الشاعر والناقد أحمد حنفى.

>يأتى ذلك تحت رعاية د. سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والأستاذ أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

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