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لو عندك ورم فى القدم اعرف السبب.. ممكن يكون التهاب أو جلطة

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لو عندك ورم فى القدم اعرف السبب.. ممكن يكون التهاب أو جلطة لو عندك ورم فى القدم اعرف السبب.. ممكن يكون التهاب أو جلطة
"متسكتش لو عندك رجل واحدة بتورم"، نصيحة يقدمها الدكتور محمد المغاورى – استشارى الجراحة العامة – ويؤكد أن من أهم أسباب تفاقم الأمراض الخطيرة هو إهمال علاج الأعراض البدائية البسيطة التى تظهر فى بداية المرض، كتورم القدم بشكل ملحوظ أو حتى ببطء تدريجيا.

ويوضح استشارى الجراحة العامة خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الحالات التى يعانى فيها المريض من تورم وتضخم بقدم دون أخرى، وهو عرض ظاهر يمكن ملاحظته بالتدريج.

ويشدد الدكتور محمد المغاورى على ضرورة اهتمام هذا المريض الذى يعانى تضخم قدم واحدة دون الأخرى، وضرورة العرض على مختص على الفور لفحص القدم جيدا عن قرب، وذلك لاحتمالية أن يكون هذا التورم إشارة دالة على مشكلة ما يعانى منها المريض من أهم هذه الاحتمالات الخطيرة:

1- احتمالية إصابة المريض بجلطة فى الساق تستدعى العلاج والتدخل السريع دون إهمال.
>2- قد يكون المريض يعانى من التهابات خلوية تصيب الساق، وذلك مثل ما يحدث فى حالات مريض السكر.
>3- قد يعانى المريض من تورم بساق واحدة، وذلك نتيجة للإصابة أيضا بالتهاب لأى سبب من الأسباب.


>هل هناك علاقة بين تورم الساق والقلب؟
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>ما علاج التهاب وتورم الساقين

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