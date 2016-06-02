نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج فريد للتعايش

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أن دولة الإمارات بسياسة حكوماتها الرشيدة أصبحت نموذجاً فريداً وناجحاً للتعايش بين مختلف الجنسيات بخلفياتهم الثقافية المتنوعة، وأنتجت الإمارات نمواً اقتصادياً ونهضة على جميع المستويات لا مثيل لها، يرافقه استقرار اجتماعي وسياسي، مع استمرار ازدياد الفرص للجميع.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أول من أمس، عدداً من مجالس رجال الأعمال في الدولة، بفندق «دوست تاني» في أبوظبي بحضور الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعفراء محمد الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك في إطار تجسيد مبادرة «الثقافة والمعرفة للجميع»، التي تمثل إطاراً لكافة أنشطة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وتعكس التجربة الرائدة للدولة في مجالات التعايش والتسامح، ونجاحها بذلك في تحقيق التقدم والرخاء في جميع الميادين.

وجه معاليه الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، على جهودهم الدؤوبة وحرصهم اللامتناهي على تعزيز قيم الثقافة والمعرفة والتعايش والتسامح بما يرسخ مكانة الدولة كنموذج رائد في مختلف المجالات.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن شكره وتقديره لمشاركة مجالس رجال الأعمال، مشيراً إلى دورهم المهم في تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع شرائح المجتمع وقطاعاته من خلال تبادل التجارب وتقديم الاقتراحات وتعزيز التكامل في الأدوار وترجمة الأنشطة والمبادرات المجتمعية بما يرسخ القيم الإنسانية النبيلة التي تمثل الثقافة والمعرفة إحدى أهم دعائمها، بما في ذلك قيم التعايش والاحترام وتأكيد الهوية الوطنية والانتماء ونشر العلم والبحث والسلام والاستقرار والفنون والإبداع، وهذا ما يمثل أيضاً أساساً متيناً لتحقيق التنمية.

وأوضح معاليه أن هذا اللقاء جاء للاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي بوجود أكثر من 200 جنسية على أرض الإمارات التي تعد واحدة من أكثر الدول تنوعاً على وجه الأرض، خاصة وأن الدولة استطاعت أن توظف الإمكانات الهائلة للسلام والتفاهم العالمي

افتتاح مركز هولستك الطبي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أمس، في منطقة خليفة أ ، مركز هولستك الطبي المتخصص في مجال الصحة المهنية، والذي يعد ضمن المراكز الطبية الأكثر شهرة في العالم. ويعد هولستك رابع مركز طبي على مستوى العالم يعمل بنظام طبي إلكتروني متكامل مربوط بجميع الأجهزة الطبية.

تخريج 1022 طالباً وطالبة

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وعددهم 1022 طالباً وطالبة، والذي يتزامن مع احتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك تحت شعار «عشر سنوات من العطاء».