سعود بن صقر: مكانة التعليم مرموقة بفضل رعاية القيادة

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالمكانة المرموقة للتعليم في دولة الإمارات بفضل الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقطاع التعليم من خلال استقطاب الخبرات العالمية وتأهيل الكوادر المواطنة وتوفير المباني والتقنيات المدرسية الحديثة التي تتوافق مع المعايير الدولية لخلق بيئة دراسية ملائمة لأبنائنا الطلبة.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أول أمس، حفل تخريج طلاب الصف الثاني عشر في أكاديمية رأس الخيمة للعام الدراسي 2015- 2016 وذلك على مسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وأكد سموه أن التعليم محور عملية التنمية والتطور، وأن ما تشهده دولة الإمارات اليوم من تطور وازدهار يعود للأسس السليمة التي وضعها الآباء المؤسسون للنهوض بالتعليم في الإمارات إيماناً منهم بأن الدول تنهض وتتقدم بسواعد شعبها المتسلح بالعلم والمعرفة، حيث تعد اليوم دولتنا من أسرع دول العالم نموا وتطورا بفضل الحرص على الاهتمام بالتعليم الأساسي والجامعي ومواكبة التطور التقنية والتكنولوجي الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، داعيا إياهم إلى مواصلة سعيهم للحصول على التعليم باعتباره الخطوة الأولى في طريق النجاح والتفوق في الحياة والتسلح بالعلم والمعرفة والتحلي بالأخلاق الحميدة للمساهمة في خدمة أوطانهم وتطوير مجتمعاتهم.

وتمنى سموه التوفيق للخريجين لتحقيق طموحاتهم المستقبلية واستكمال دراستهم الجامعية، حيث تتطلب المرحلة المقبلة بذل المزيد من الجهد والمثابرة والاهتمام لتحقيق الطموحات الشخصية والارتقاء على سلم النجاحات في الحياة العملية.

وسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة شهادات التخرج للطلبة الخريجين بحضور أولياء أمورهم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الأكاديمية.

وفي نهاية الحفل تم التقاط صورة جماعية لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع الخريجين بحضور أعضاء الهيئة التدريسية بالأكاديمية.

حضر الحفل الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي ومروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الأكاديمية وأولياء أمور الطلبة.