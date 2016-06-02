ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بشأن تشكيل لجان متخصصة تتبع المجلس التنفيذي

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي - بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن المجلس التنفيذي وعلى موافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه رقم 1 لعام 2016 - قراراً بشأن تشكيل لجان متخصصة تتبع المجلس.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون عضوية اللجان المنشأة بموجب هذا القرار من أحد أعضاء المجلس التنفيذي ذوي العلاقة المباشرة بمجال عمل اللجنة رئيسا وعضوية أعضاء المجلس التنفيذي الآخرين ذوي العلاقة أو من ينوب عنهم وكذلك عضوية ممثلين عن الجهات المحلية الاتحادية ذات العلاقة غير الممثلة في المجلس التنفيذي على ألا يقل ممثل تلك الجهات عن درجة مدير إدارة.

ونصت المادة الثانية على تشكيل اللجان التالية: اللجنة الاقتصادية وتتشكل من الدكتور عبدالرحمن محمد الشايب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية رئيسا وعضوية كل من المدير التنفيذي لهيئة حماية التنمية والبيئة، والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والمدير التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، ومدير عام دائرة البلدية، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومدير عام دائرة المالية، ومدير مكتب وزارة الاقتصاد - رأس الخيمة، ومدير مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومدير دائرة الجمارك، وممثل عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وممثل عن مكتب الاستثمار والتطوير.

وتتشكل لجنة الصحة العامة والبيئة من الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية التنمية والبيئة رئيساً، وعضوية كل من مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة، ومدير هيئة الصرف الصحي، ومدير هيئة إدارة المخلفات، ونائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية، ونائب مدير دائرة الجمارك، ومدير إدارة الصحة العامة - دائرة البلدية، وممثل عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومدير منطقة رأس الخيمة الطبية ومدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني، ومدير مكتب وزارة التغير المناخي والبيئة - المنطقة الشمالية.

أما لجنة التحول الإلكتروني والذكي فتتشكل من المهندس أحمد سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية رئيساً، وعضوية كل من ممثل عن دائرة النيابة العامة، وممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية، وممثل عن دائرة الجمارك، وممثل عن دائرة الأشغال والخدمات العامة، وممثل عن دائرة البلدية، وممثل عن دائرة المحاكم، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومدير مركز رأس الخيمة للتسجيل - هيئة الإمارات للهوية.