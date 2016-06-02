ارتفاع ضحايا هجوم حركة الشباب على الفنادق بمقديشو لـ 15 قتيل

قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا صدم سيارة ملغومة فى بوابة فندق يرتاده برلمانيون فى وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء فى هجوم أعقبه إطلاق نار مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، وقالت الشرطة إن نائبين بالبرلمان ضمن القتلى. وأعلنت الشرطة قبل ذلك أن القتلى عشرة على الأقل.

وقال ضابط الشرطة إبراهيم حسن لرويترز "توفى النائبان محمود محمد وعبد الله جماك فى الفندق. كانا يقيمان به. وجرى إنقاذ كثير من الناس بينهم أعضاء بالبرلمان. العملية على وشك الانتهاء الآن، وحتى الآن عدد القتلى هو 15 والمصابون 20."

وسارع متشددون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بإعلان المسؤولية عن الهجوم على فندق أمباسادور وقالوا إنهم قتلوا 20 شخصا بالإضافة للنائبين، وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية فى الحركة لرويترز "استهدفنا أعضاء الحكومة الكافرة... قتلنا كثيرين منهم بالداخل... وسنعلن التفاصيل لاحقا. مجاهدونا فى الطابق العلوى من مبنى الفندق."، ولم يتسن للسلطات تأكيد بيان الشباب.

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