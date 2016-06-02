هل يغيب ميسي عن كوبا أمريكا؟

أفادت تقارير إسبانية عبر شبكة (كادينا كوب) الكتالونية أن هناك مخاوف من إمكانية لحاق ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا المئوية.

وتأكد غياب ميسي عن افتتاح مواجهات التانجو ضد تشيلي يوم السادس من يونيو الجاري ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وذكر التقرير أن ميسي الذي يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها أمام هندوراس يتعافى ببطء مما جعل هناك مخاوف من إمكانية لحاقه بالبطولة.

ويبذل ميسي بحسب الإذاعة الإسبانية مجهودا من أجل المثول أمام القاضي في قضية التهرب الضريبي يوم الخميس رغم إصابته، حتى أن المحكمة عرضت أن يكون المثول عبر (سكايب) إلا أن الساحر الأرجنتيني رفض أي معاملة استثنائية.

وينتظر أن يمثل ميسي ووالده أمام المحاكمة يوم الخميس، وفي ظل بطء علاجه وتأخر انتقاله لبلاده فهو ما يثير المخاوف بشأن لحاقه بالمواجهات التالية.

وتلعب الأرجنتين مع بنما يوم 10 يونيو ثم بوليفيا يوم 14 يونيو في ختام مرحلة المجموعات.