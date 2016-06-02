القبض على "أنبوبة" لاتهامه بترويج الحشيش على عملائه ببولاق الدكرور

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بموقف سيارات ببولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد تردد "محمد.س" وشهرته "أنبوبة" على موقف سيارات "العشرين" ببولاق الدكرور لترويج المواد المخدرة على عملائه، وبإعداد كمين له تمكن النقيب أحمد فايز من القبض على المتهم وبحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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