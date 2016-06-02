أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا

Google+ Print
اليوم.. إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا اليوم.. إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا
تستأنف اليوم الخميس، نيابة المنصورة الكلية، التحقيق مع 36 متهما، من المقبوض عليهم في أحداث نقابة المحامين بطلخا، والذى أصيب على أثرها 6 محامين.

وقد استمعت أول أمس نيابة المنصورة الكلية، برئاسة المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، لأقوال المتهمين، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحقيق معهم اليوم الخيمس، باعتبار أن اليوم الجمعة عطلة.

فيما توجه عدد من المحتجزين، بحراسة أمنية مشددة أمس الأربعاء، لمستشفى طلخا، لعمل تقارير طبية، بإصابات إدعوا خلال التحقيقات أن محامين اعتدوا عليهم أثناء تواجدهم بالنقابة، ضربا.

يذكر أن عددا من الخارجين عن القانون اقتحموا نقابة المحامين الفرعية، بجنوب الدقهلية، بطلخا ودمروا محتوياتها وأشعلوا النيران بها، بعد فسخ النقابة عقد شركة "أوركيدا" المسؤلة عن إدارة نادي المحامين بطلخا.

إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا (1)

إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا (2)

إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا (3)

إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا (4)


>- بالأسماء.. النيابة تستمع إلى 37 شخصًا فى واقعة نقابة المحامين بالدقهلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365