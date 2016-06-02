اليوم.. إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا

تستأنف اليوم الخميس، نيابة المنصورة الكلية، التحقيق مع 36 متهما، من المقبوض عليهم في أحداث نقابة المحامين بطلخا، والذى أصيب على أثرها 6 محامين.

وقد استمعت أول أمس نيابة المنصورة الكلية، برئاسة المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، لأقوال المتهمين، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحقيق معهم اليوم الخيمس، باعتبار أن اليوم الجمعة عطلة.

فيما توجه عدد من المحتجزين، بحراسة أمنية مشددة أمس الأربعاء، لمستشفى طلخا، لعمل تقارير طبية، بإصابات إدعوا خلال التحقيقات أن محامين اعتدوا عليهم أثناء تواجدهم بالنقابة، ضربا.

يذكر أن عددا من الخارجين عن القانون اقتحموا نقابة المحامين الفرعية، بجنوب الدقهلية، بطلخا ودمروا محتوياتها وأشعلوا النيران بها، بعد فسخ النقابة عقد شركة "أوركيدا" المسؤلة عن إدارة نادي المحامين بطلخا.

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