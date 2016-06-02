الخارجية ترد على "موجرينى" حول الاتهامات الموجهة لقيادات نقابة الصحفيين

وأضاف أبو زيد، أنه كان من الأجدى أن تبذل المسئولة الأوروبية جهداً مماثلاً فى تحفيز دول الإتحاد الأوروبى على دعم قدرات الحكومة المصرية لتوفير خدمات أفضل للمواطن المصرى فى التعليم والعلاج والمأكل والمسكن والحياة الآمنة بعيداً عن التهديدات الأمنية وشرور الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اندهاشه من أن الممثلة العليا لم تولى نفس الاهتمام فى أى وقت مضى بإبراز التحديات الإنسانية والمعيشية التى تواجه المواطن المصرى، أو تدعوا إلى ضخ المزيد من المساعدات لتمكين المجتمع المصرى من الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن، معلقا بأنه يبدو أن حقوق الإنسان المصرى فى ذهن البعض لا يتجاوز الحقوق السياسية والتعبير عن الرأى.
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