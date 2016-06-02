فاروق حسنى: مبارك أخطأ عندما ترك الإخوان..وأحمد عز كان صاحب الكلمة الأخيرة

أكد فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم يفشل فى الحكم، ولكنه قام بعمل مشروعات كبيرة ولكن المواطنين لم يلمسوها، لأن الإعلام لا يلقى الضوء على هذه الانجازات بشكل كبير.

وأضاف وزير الثقافة خلال حوار خاص مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر"، والمذاع على قناة النهار، أن أخطاء مبارك السياسية، أنه ترك للإخوان مساحة، باعتبار أن ذلك حرية تعبير، حتى أصبح لديهم 80 عضو فى مجلس الشعب، حتى قام أحمد عز بإقصائهم جميعا، مضيفًا:" أحمد عز كان صاحب الكلمة الأخيرة فى إقصاء الإخوان فكانت الطامة الكبرى".

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