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"خارجية البرلمان":نضطلع على قواعد المحكمة الإفريقية أولا قبل الانضمام إليها

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"خارجية البرلمان":نضطلع على قواعد المحكمة الإفريقية أولا قبل الانضمام إليها "خارجية البرلمان":نضطلع على قواعد المحكمة الإفريقية أولا قبل الانضمام إليها
قال النائب محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن طلب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بالتوقيع على برتوكول الانضمام للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، لم يعرض على اللجنة حتى الآن.

وأضاف العرابى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن طلب اللجنة بالانضمام لهذه المحكمة عندما سيأتى إليهم سيدرس، وتابع قائلاً "لكن أنا حاسس أن فى طلبات كتير فى موضوع حقوق الإنسان، ويجب أن ننتظر لدراسة قواعد المحكمة الإفريقية قبل التصديق على برتوكول الانضمام اليها".

- محمد السادات يطالب بالتصديق على برتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
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