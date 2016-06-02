رفعت السعيد:السيسى حقق معجزة اقتصادية ولكن هناك مشكلات تتعلق بالديمقراطية

قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن "الإنجاز الاقتصادى الذى تحقق خلال العامين الماضيين على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر يصل إلى درجة المعجزة، ولكن على المستوى الداخلى لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالديمقراطية وعلاقة الأمن بالمواطنين تحتاج لإجراءات أكثر حسماً".

وأضاف "السعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "ما حققه الرئيس خلال العامين الماضيين معجزة اقتصادية، ومصر ستشعر بذلك فى السنوات القادمة، لكن هناك مشكلة فى العدل الاجتماعى، ولن تحل دون الضرائب التصاعدية".

موضوعات متعلقة...

- السيسى: مصر بدأت باتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار

>