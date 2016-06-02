أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رفعت السعيد:السيسى حقق معجزة اقتصادية ولكن هناك مشكلات تتعلق بالديمقراطية

Google+ Print
رفعت السعيد:السيسى حقق معجزة اقتصادية ولكن هناك مشكلات تتعلق بالديمقراطية رفعت السعيد:السيسى حقق معجزة اقتصادية ولكن هناك مشكلات تتعلق بالديمقراطية
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن "الإنجاز الاقتصادى الذى تحقق خلال العامين الماضيين على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر يصل إلى درجة المعجزة، ولكن على المستوى الداخلى لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالديمقراطية وعلاقة الأمن بالمواطنين تحتاج لإجراءات أكثر حسماً".

وأضاف "السعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "ما حققه الرئيس خلال العامين الماضيين معجزة اقتصادية، ومصر ستشعر بذلك فى السنوات القادمة، لكن هناك مشكلة فى العدل الاجتماعى، ولن تحل دون الضرائب التصاعدية".

موضوعات متعلقة...

- السيسى: مصر بدأت باتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر