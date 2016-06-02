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حسام حسن يختار الخط الأمامي لمصر أمام تنزانيا

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حسام حسن يختار الخط الأمامي لمصر أمام تنزانيا حسام حسن يختار الخط الأمامي لمصر أمام تنزانيا

لو كان حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب في مباراة تنزانيا لاختار تشكيلا هجوميا، ولكن ما هي العناصر التي اختارها العميد.

يحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في مباراته الأخيرة بالتصفيات والتي يحتاج فيها للفوز أو التعادل أو الهزيمة بهدفين أو أقل من أجل التأهل رسميا للعرس القاري.

وقال العميد في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في مراكز خط الوسط الهجومية".

وأضاف "سأختار تواجد محمد صلاح وعبد الله السعيد خلف المهاجمين، ولاعب واحد من الثنائي محمود حسن (تريزيجيه) ومؤمن زكريا فهما متشابهان".

ويمكن لمحمد إبراهيم اللعب في هذه المراكز لكن انضمامه لأول مرة لمنتخب مصر في عهد هيكتور كوبر سيجعل مشاركته صعبة.

وأوضح حسام حسن "أفضل مشاركة مروان محسن في الخط الأمامي، على أن يكون عمرو جمال البديل الجاهز".

وسافر منتخب مصر إلى تنزانيا بثلاث رؤوس حربة وهم أحمد حسن "كوكا" ومروان محسن وعمرو جمال.

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