الأهلي واتحاد الكرة يرحبان بإقامة مباراة الإسماعيلي في السويس

لا يمانع النادي الأهلي واتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلي بملعب آخر غير برج العرب بالاسكندرية.

الإسماعيلي: لن نواجه الأهلي في برج العرب.. وهذه هي اختياراتنا

وقال بديع أبو علي عضو إدارة الإسماعيلي: "من حقنا اللعب في الإسماعيلية أو السويس، ولا ذنب لنا في السفر 5 ساعات لمواجهة الأهلي".

ورد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر قناة صدى البلد: "طلب الإسماعيلي غير منطقي، لأن اتحاد الكرة حدد في بداية الموسم إقامة مباراتي الأهلي والإسماعيلي في برج العرب، مثلما لعب الفريقان مرتين في الجونة الموسم الماضي".

واستدرك: "ولكن من الممكن إقامة المباراة بملعب السويس، إذا نجح نادي الإسماعيلي في الحصول على الموافقات الأمنية".

وصرح محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي: "جاهزون لمواجهة الإسماعيلي في أي ملعب".

وأتم عضو الأهلي: "ولكن الأمر يخص الجهاز الفني، وهناك اعتبارات أخرى أمنية ملزمة للجميع".