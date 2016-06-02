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الأهلي واتحاد الكرة يرحبان بإقامة مباراة الإسماعيلي في السويس

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الأهلي واتحاد الكرة يرحبان بإقامة مباراة الإسماعيلي في السويس الأهلي واتحاد الكرة يرحبان بإقامة مباراة الإسماعيلي في السويس

لا يمانع النادي الأهلي واتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلي بملعب آخر غير برج العرب بالاسكندرية.

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وقال بديع أبو علي عضو إدارة الإسماعيلي: "من حقنا اللعب في الإسماعيلية أو السويس، ولا ذنب لنا في السفر 5 ساعات لمواجهة الأهلي".

ورد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر قناة صدى البلد: "طلب الإسماعيلي غير منطقي، لأن اتحاد الكرة حدد في بداية الموسم إقامة مباراتي الأهلي والإسماعيلي في برج العرب، مثلما لعب الفريقان مرتين في الجونة الموسم الماضي".

واستدرك: "ولكن من الممكن إقامة المباراة بملعب السويس، إذا نجح نادي الإسماعيلي في الحصول على الموافقات الأمنية".

وصرح محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي: "جاهزون لمواجهة الإسماعيلي في أي ملعب".

وأتم عضو الأهلي: "ولكن الأمر يخص الجهاز الفني، وهناك اعتبارات أخرى أمنية ملزمة للجميع".

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