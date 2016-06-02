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برج الحمل حظك اليوم الخميس 2/6/2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 2/6/2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 2/6/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>عليك أن تكون واثق من نفسك ومن قدراتك الشخصية، لكن عليك بالالتزام بقرارات مديريك، ولا تتسرع فى اتخاذ قرارات مصيرية فى حياتك المهنية، واستغنى عن حالة التوتر التى أصابتك مؤخرا.

على الصعيد العاطفي:


>حاول أن تبذل المزيد من الجهد لكى تسعد شريكك وتزيد جرعة الرومانسية بينكما، وتبتعد علاقتكما العاطفية عن الملل والرتابة.

برج الحمل على الصعيد الصحى:
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الحالة الصحية لمواليد برج الحمل ليست مستقرة فالضغط الذى تتعرض له فى عملك يؤثر على حالتك المزاجية بنسبة كبيرة ، فحاول اللجوء لأحدى سبل الترفية و الراحة حتى تتحسن حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة حالة من الاستقرار العاطفى و الأسرى.
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مصر 365

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