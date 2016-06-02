برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:>حاول أن تضع كل تركيزك هذه الفترة فى الصعيد المهنى ، حيث تعد الحياة المهنية لمواليد برج الجوزاء متوترة قليلا ، الا انك قادر على إنهاء هذه الحالة من التوتر ، و تصبح فى المقدمة بين زملائك .

على الصعيد العاطفي:

>سلسلة من المفاجآت الغير سارة فى الطريق إليك ، فحاول أن تستوعب مشاكلك مع الشريك و أن تقوم بتطوير العلاقة لكى تتخلص من الاضطرابات التى ألمت بها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء جيدة لحد كبير ، فأنت اصبحت هذه الايام مهتم بالعادات الغذائية الصحية و هو ما جعل حالتك الصحية فى أفضل حال .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن اليوم أنت قادر على أعادة تقيم عدد من علاقاتك بمن حولك سواء زملائك أو اصدقائك ، فكن حريص و حكيم عن اتخاذ أى قرار.