أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2/6/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2/6/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2/6/2016
على الصعيد المهني:
>حاول أن تضع كل تركيزك هذه الفترة فى الصعيد المهنى ، حيث تعد الحياة المهنية لمواليد برج الجوزاء متوترة قليلا ، الا انك قادر على إنهاء هذه الحالة من التوتر ، و تصبح فى المقدمة بين زملائك .

على الصعيد العاطفي:
>سلسلة من المفاجآت الغير سارة فى الطريق إليك ، فحاول أن تستوعب مشاكلك مع الشريك و أن تقوم بتطوير العلاقة لكى تتخلص من الاضطرابات التى ألمت بها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء جيدة لحد كبير ، فأنت اصبحت هذه الايام مهتم بالعادات الغذائية الصحية و هو ما جعل حالتك الصحية فى أفضل حال .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن اليوم أنت قادر على أعادة تقيم عدد من علاقاتك بمن حولك سواء زملائك أو اصدقائك ، فكن حريص و حكيم عن اتخاذ أى قرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى