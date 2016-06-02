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برج الثور حظك اليوم الخميس 2/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الخميس 2/6/2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 2/6/2016
برج الثور على الصعيد المهني:
>أصبحت هذه الأيام الحياة المهنية لمواليد برج الثور أكثر استقرارا، فنضجك و استيعابك للمواقف يجعلك أكثر هدوءا و تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة.

على الصعيد العاطفي:
> تعرضت لفترة من التوتر العاطفى جعلتك تشعر بحالة من الإحباط الزائد، إلا أن العلاقة على وشك أن تعود مستقرة و جيدة كما كانت، لكن عليك أن تكون أكثر حكمه.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الثور متوترة بعض الشيء بسبب الحالة المزاجية و الاحباط الذى مررت بهم الفترة الأخيرة ، فحاول أن تأخذ اجازة قصيرة ، أو تخصيص وقت لسماع الموسيقى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الاحداث التى تحيطك ستتغير تماما خلال الايام القليلة المقبلة ، فاليوم أن قادر على اعادة علاقات مع الاصدقاء انقطعت علاقتكما منذ فترة.

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مصر 365

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