أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الخميس 2 /6/2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الخميس 2 /6/2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 2 /6/2016
برج الأسد على الصعيد المهنى:
>طاقة إيجابية كبيرة ستملء حياتك وستستطيع التخلص من حالة التراجع والكسل التى عانيت منها طوال الفترة الماضية وستكون حياتك أفضل وستشعر بتقدم كبير وسيشيد بك المديرين ورؤسائك فى العمل.

على الصعيد العاطفي:
>الحالة العاطفية ستكون متأرجحة نوعاً ما فعلى الرغم من الاستقرار الكبير الذى عاشوه فى الفترات السابقة إلا أنهم سيمرون بأزمة عاطفية قد تعرضهم لمشاكل نفسية فيما بعد.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية فى نجاح مبهر فمعظم الأطباء سيقرون على تحسن ملحوظ فى الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>استقرار كبير فى العمل ربما يقود على النجاح والتفوق بشهادة رؤسائك، لكن الحالة العاطفية ستمر بازمة كبيرة ربما تغير من شكل حياة ابناء ههذا البرج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى