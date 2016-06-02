برج الأسد حظك اليوم الخميس 2 /6/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:>طاقة إيجابية كبيرة ستملء حياتك وستستطيع التخلص من حالة التراجع والكسل التى عانيت منها طوال الفترة الماضية وستكون حياتك أفضل وستشعر بتقدم كبير وسيشيد بك المديرين ورؤسائك فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

>الحالة العاطفية ستكون متأرجحة نوعاً ما فعلى الرغم من الاستقرار الكبير الذى عاشوه فى الفترات السابقة إلا أنهم سيمرون بأزمة عاطفية قد تعرضهم لمشاكل نفسية فيما بعد.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية فى نجاح مبهر فمعظم الأطباء سيقرون على تحسن ملحوظ فى الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>استقرار كبير فى العمل ربما يقود على النجاح والتفوق بشهادة رؤسائك، لكن الحالة العاطفية ستمر بازمة كبيرة ربما تغير من شكل حياة ابناء ههذا البرج.