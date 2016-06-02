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برج السرطان حظك اليوم الخميس 2/6/2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 2/6/2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 2/6/2016

على الصعيد المهني:
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الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تبدو مدهشة، فشخصيتك تؤهلك لتكون مسئول عن منصب جديد ومهم، وهذه الأيام أنت قادر على بدأ مشروع صغير قد يغير تمامًا من حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:


>حياتك العاطفية تشع بالرومانسية والاستقرار، فاستفيد من هذه الفترة التى قد تجعل العلاقة تسير بهدوء خلال الفترة المقبلة أيضًا، فشريكك قادر على استيعابك ودعمك نفسيًا ومعنويًا فكن أنت كذلك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مستقرة بنسبة كبيرة، إلا أن الإفراط فى السهر قد يعرضك الفترة المقبلة للعديد من المشاكل الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن تبتعد تماما عن " الثرثرة " كونها تنقل لك الطاقة السلبية، وكن متفائلاً فالقادم أفضل كثيرًا على الصعيد المهنى والعائلى.

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مصر 365

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