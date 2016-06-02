برج السرطان حظك اليوم الخميس 2/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تبدو مدهشة، فشخصيتك تؤهلك لتكون مسئول عن منصب جديد ومهم، وهذه الأيام أنت قادر على بدأ مشروع صغير قد يغير تمامًا من حياتك المهنية.>حياتك العاطفية تشع بالرومانسية والاستقرار، فاستفيد من هذه الفترة التى قد تجعل العلاقة تسير بهدوء خلال الفترة المقبلة أيضًا، فشريكك قادر على استيعابك ودعمك نفسيًا ومعنويًا فكن أنت كذلك.>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مستقرة بنسبة كبيرة، إلا أن الإفراط فى السهر قد يعرضك الفترة المقبلة للعديد من المشاكل الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن تبتعد تماما عن " الثرثرة " كونها تنقل لك الطاقة السلبية، وكن متفائلاً فالقادم أفضل كثيرًا على الصعيد المهنى والعائلى.