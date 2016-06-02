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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/6/2

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/6/2 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/6/2

لبرج الدلو:
>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:


>للأسف بعض المشاكل ستواجهك فى مجال عملك وسيكون التقصير من ناحيتك هو العائق الأول والأخير الذى سيعرقل مسيرتكوتقدمك طوال الفترة القادمة، لذلك التركيز وحده الذى من الممكن أن يجعلك أفضل ويعيدك إلى حالتك الطبيعية .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:


>مزيد من المشاكل ستواجهك فى حياتك العاطفية نظرا لبعض الضغوطات التى تمر بها على مستوى عملك، لذلك حاول ان تفصل بين حياتك العملية والعاطفية لأن هذا الخلط سيعرضك لمزيد من المشاكل التى أنت فى غنى عنها.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى راحة جسدية كبيرة لكن حاجة العمل لا تمكنك من ذلك، لذلك حاول أن تعتمد على نظام غذائى جيد حتى تعوض هذا المجهود.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :


>بعض المشاكل الكبرى ستقف أمامك وستجعلك فى حالة من التخبط لكن لا داعى للقلق لأن الأمر عرضى سيمر مرور الكرام والهدوء والتركيز هما الأمرين الوحيدين الذين سيمرون هذه الازمة على خير.

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مصر 365

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