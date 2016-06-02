حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/6/2

حظك اليوم لبرج الدلو:

>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>للأسف بعض المشاكل ستواجهك فى مجال عملك وسيكون التقصير من ناحيتك هو العائق الأول والأخير الذى سيعرقل مسيرتكوتقدمك طوال الفترة القادمة، لذلك التركيز وحده الذى من الممكن أن يجعلك أفضل ويعيدك إلى حالتك الطبيعية .>مزيد من المشاكل ستواجهك فى حياتك العاطفية نظرا لبعض الضغوطات التى تمر بها على مستوى عملك، لذلك حاول ان تفصل بين حياتك العملية والعاطفية لأن هذا الخلط سيعرضك لمزيد من المشاكل التى أنت فى غنى عنها.>تحتاج إلى راحة جسدية كبيرة لكن حاجة العمل لا تمكنك من ذلك، لذلك حاول أن تعتمد على نظام غذائى جيد حتى تعوض هذا المجهود.>بعض المشاكل الكبرى ستقف أمامك وستجعلك فى حالة من التخبط لكن لا داعى للقلق لأن الأمر عرضى سيمر مرور الكرام والهدوء والتركيز هما الأمرين الوحيدين الذين سيمرون هذه الازمة على خير.