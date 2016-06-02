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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2/6/2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2/6/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 2/6/2016

على الصعيد المهنى:


>للأسف بعض المشاكل ستدق على أبواب عملك ربما يكون الثرثرة هى جزء منها أو تراخيك عن العمل والكسل عن أداء الواجبات اليومية، لذلك حاول أن تأخذ هدنة مع نفسك وتدرك جيدًا أسباب تراجعك حتى تعالجها.

على الصعيد العاطفى:


>الحب سيكون طوق النجاة لذلك حاول أن تحافظ على شريك حياتك وتبتعد عن أى مشاكل بسيطة قد تبدو لك كبيرة فى هذا الوقت، على الرغم من انها فى الحقيقة هى ضئيلة جدًا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:


>حالة صحية جيدة ولا داعى للخوف بشان المستقبل الصحى لأنه سيكون على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تراجع فى مستوى العمل لكن لا يظل كثيرًا فكل الامور ستحل من جذورها وسيكون التفاؤل هو سر نجاحاتهم.
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مصر 365

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