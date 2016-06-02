أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2/6/2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الخميس 2/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 2/6/2016

على الصعيد المهني:


>المزيد من أبواب الرزق ستفتح لك لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى وكن مجازف وأقبل على أخذ القرض والقيام بالمشروع الذى ترغب به.

على الصعيد العاطفى:


>الحب سيحلق على حياتك وسيشعرك بأنك فى أفضل حال واليوم أصبح بإمكانك أن تتخلص من أى مشاكل عاطفية مررت بها من قبل.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>يجب أن تزور أسرتك ولا تتراجع عن التحدث إليهم لأنها أشياء قد تجعلك الأفضل بالنسبة لحالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>بعض التغيرات قد تطرق على حياتك لذلك حاول أن تكون حذرًا ولا تنصاع ورائها دون جدوى حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى