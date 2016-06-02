برج العقرب حظك اليوم الخميس 2/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
>المزيد من أبواب الرزق ستفتح لك لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى وكن مجازف وأقبل على أخذ القرض والقيام بالمشروع الذى ترغب به.
على الصعيد العاطفى:
>الحب سيحلق على حياتك وسيشعرك بأنك فى أفضل حال واليوم أصبح بإمكانك أن تتخلص من أى مشاكل عاطفية مررت بها من قبل.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>يجب أن تزور أسرتك ولا تتراجع عن التحدث إليهم لأنها أشياء قد تجعلك الأفضل بالنسبة لحالتك الصحية.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>بعض التغيرات قد تطرق على حياتك لذلك حاول أن تكون حذرًا ولا تنصاع ورائها دون جدوى حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.