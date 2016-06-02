برج العقرب حظك اليوم الخميس 2/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>المزيد من أبواب الرزق ستفتح لك لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى وكن مجازف وأقبل على أخذ القرض والقيام بالمشروع الذى ترغب به.>الحب سيحلق على حياتك وسيشعرك بأنك فى أفضل حال واليوم أصبح بإمكانك أن تتخلص من أى مشاكل عاطفية مررت بها من قبل.>يجب أن تزور أسرتك ولا تتراجع عن التحدث إليهم لأنها أشياء قد تجعلك الأفضل بالنسبة لحالتك الصحية.>بعض التغيرات قد تطرق على حياتك لذلك حاول أن تكون حذرًا ولا تنصاع ورائها دون جدوى حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.