برج الميزان حظك اليوم الخميس 2/6/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>إذا جاءتك فرصة للسفر فلا تتردد على أن تفوز بها، فطريقك ننحو الخارج سيكون الأنجح بالنسبة لك، لذلك لا تتردد ولو خطوة واحدة عن فرصة العمل فى الخارج ربما تحقق كل أحلامك التى طالما سعيت لتحقيقها. على الصعيد العاطفي:

>هناك فرصة للحصول على بعض المتع الحقيقية مع أحد الأشخاص المضحكين المقربين إلى قلبك، ويجب عليك اختيار مثل هذا الشخص أن يكون توأم روحك كن واقعيًا ومعقولاً، إذا كنت غير راضٍ عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>من الضرورى أن تناول بعض التمارين الرياضية المكثفة مثل رفع الأوزان وذلك لحاجتك البدنية لمثل هذه التمرينات، وهذه العملية تساعدك أيضًا فى رؤية عقلك والمشاعر بشكل واضح ويمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة أو مهنة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أنت صاحب عقل منطقى ولسان مهذب ولكنك ستعانى اليوم من عدم قدرة على التحمل عكس طبيعتك، وستواجه تجربة جديدة ستعلمك كثيرًا من الدروس التى ستشبع ذاتك، وتساعدك فى وقت لاحق بسهولة على تحقيق قدر كبير من الثقة والنجاح فى كل المجالات سواء المهنية والصحية والعاطفية والاجتماعية.

شبكةعيونالإخبارية

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