حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2 يونيو 2016

برج الأسد حظك اليوم الخميس 2 /6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>طاقة إيجابية كبيرة ستملء حياتك وستستطيع التخلص من حالة التراجع والكسل التى عانيت منها طوال الفترة الماضية وستكون حياتك أفضل وستشعر بتقدم كبير وسيشيد بك المديرين ورؤسائك فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

>الحالة العاطفية ستكون متأرجحة نوعاً ما فعلى الرغم من الاستقرار الكبير الذى عاشوه فى الفترات السابقة إلا أنهم سيمرون بأزمة عاطفية قد تعرضهم لمشاكل نفسية فيما بعد.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية فى نجاح مبهر فمعظم الأطباء سيقرون على تحسن ملحوظ فى الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>استقرار كبير فى العمل ربما يقود على النجاح والتفوق بشهادة رؤسائك، لكن الحالة العاطفية ستمر بازمة كبيرة ربما تغير من شكل حياة ابناء ههذا البرج.

برج الثور حظك اليوم الخميس 2/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>أصبحت هذه الأيام الحياة المهنية لمواليد برج الثور أكثر استقرارا، فنضجك و استيعابك للمواقف يجعلك أكثر هدوءا و تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة.

على الصعيد العاطفي:

> تعرضت لفترة من التوتر العاطفى جعلتك تشعر بحالة من الإحباط الزائد، إلا أن العلاقة على وشك أن تعود مستقرة و جيدة كما كانت، لكن عليك أن تكون أكثر حكمه.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الثور متوترة بعض الشيء بسبب الحالة المزاجية و الاحباط الذى مررت بهم الفترة الأخيرة ، فحاول أن تأخذ اجازة قصيرة ، أو تخصيص وقت لسماع الموسيقى.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الاحداث التى تحيطك ستتغير تماما خلال الايام القليلة المقبلة ، فاليوم أن قادر على اعادة علاقات مع الاصدقاء انقطعت علاقتكما منذ فترة.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 2/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>حاول أن تضع كل تركيزك هذه الفترة فى الصعيد المهنى ، حيث تعد الحياة المهنية لمواليد برج الجوزاء متوترة قليلا ، الا انك قادر على إنهاء هذه الحالة من التوتر ، و تصبح فى المقدمة بين زملائك .

على الصعيد العاطفي:

>سلسلة من المفاجآت الغير سارة فى الطريق إليك ، فحاول أن تستوعب مشاكلك مع الشريك و أن تقوم بتطوير العلاقة لكى تتخلص من الاضطرابات التى ألمت بها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء جيدة لحد كبير ، فأنت اصبحت هذه الايام مهتم بالعادات الغذائية الصحية و هو ما جعل حالتك الصحية فى أفضل حال .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن اليوم أنت قادر على أعادة تقيم عدد من علاقاتك بمن حولك سواء زملائك أو اصدقائك ، فكن حريص و حكيم عن اتخاذ أى قرار.

برج الحمل حظك اليوم الخميس 2/6/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>عليك أن تكون واثق من نفسك ومن قدراتك الشخصية، لكن عليك بالالتزام بقرارات مديريك، ولا تتسرع فى اتخاذ قرارات مصيرية فى حياتك المهنية، واستغنى عن حالة التوتر التى أصابتك مؤخرا.

على الصعيد العاطفي:

>حاول أن تبذل المزيد من الجهد لكى تسعد شريكك وتزيد جرعة الرومانسية بينكما، وتبتعد علاقتكما العاطفية عن الملل والرتابة.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>الحالة الصحية لمواليد برج الحمل ليست مستقرة فالضغط الذى تتعرض له فى عملك يؤثر على حالتك المزاجية بنسبة كبيرة ، فحاول اللجوء لأحدى سبل الترفية و الراحة حتى تتحسن حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة حالة من الاستقرار العاطفى و الأسرى.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 2/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>إذا كنت عاطلاً عن العمل فإليك فرصة لمعرفة ما تريد، وذلك بالتجربة فى مجالات كثيرة، وطرق العديد من الأبواب، استغل هذه الفترة فى تنمية نفسك وتطويرها حتى تتمكن من المنافسة بشكل قوى فى سوق العمل، قم بالتقديم فى الكثير من الكورسات، لتنمى نقاط ضعفك.

على الصعيد العاطفى:

>مرحلة التوتر والتصدع بينك وبين شريك حياتك، يتبعها مرحلة أخرى من التفاهم، فرغم أن المشاكل شىء سىء لكنها عندما تنتهى تقوى العلاقة بشكل أكبر، فيزيد ذلك من قوة العلاقة بينكما، والاشتياق، استغل ذلك بالخروج مع شريك حياتك فى أماكن لم يسبق لكما الخروج فيها، وفاجئه بالكثير من الأحداث التى لم يتوقعها منك، فهذا سيزيد من الحب بينكما.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>صحتك من الأشياء التى يجب عليك وضعها على رأس أولوياتك، لأنها إن كانت جيدة سينعكس ذلك بالإيجاب على باقى جوانب حياتك، فإن كانت كل جوانب حياتك تسير على ما يرام، ويوجد خلل ما فى صحتك، سيفسد هذا الخلل باقى جوانب حياتك، قم بممارسة رياضة، وكذلك عليك اتباع نظام غذائى سليم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يمر الكثيرون بفترات صعبة فى حياتهم، ليس معنى ذلك أن يستسلموا لليأس والإحباط، كل ما عليك هو المعافرة ثم المعافرة، حتى تحصل على ما تريد، وتذكر أن السعادة ليست ألا نتعرض لمشاكل أو كبوات، السعادة تكمن فى قدرتنا على تحدى هذه المشاكل، والانتصار عليها.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 2/6/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تبدو مدهشة، فشخصيتك تؤهلك لتكون مسئول عن منصب جديد ومهم، وهذه الأيام أنت قادر على بدأ مشروع صغير قد يغير تمامًا من حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:

>حياتك العاطفية تشع بالرومانسية والاستقرار، فاستفيد من هذه الفترة التى قد تجعل العلاقة تسير بهدوء خلال الفترة المقبلة أيضًا، فشريكك قادر على استيعابك ودعمك نفسيًا ومعنويًا فكن أنت كذلك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مستقرة بنسبة كبيرة، إلا أن الإفراط فى السهر قد يعرضك الفترة المقبلة للعديد من المشاكل الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن تبتعد تماما عن " الثرثرة " كونها تنقل لك الطاقة السلبية، وكن متفائلاً فالقادم أفضل كثيرًا على الصعيد المهنى والعائلى.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 2/6/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>للأسف بعض المشاكل ستدق على أبواب عملك ربما يكون الثرثرة هى جزء منها أو تراخيك عن العمل والكسل عن أداء الواجبات اليومية، لذلك حاول أن تأخذ هدنة مع نفسك وتدرك جيدًا أسباب تراجعك حتى تعالجها.

على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون طوق النجاة لذلك حاول أن تحافظ على شريك حياتك وتبتعد عن أى مشاكل بسيطة قد تبدو لك كبيرة فى هذا الوقت، على الرغم من انها فى الحقيقة هى ضئيلة جدًا.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>حالة صحية جيدة ولا داعى للخوف بشان المستقبل الصحى لأنه سيكون على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تراجع فى مستوى العمل لكن لا يظل كثيرًا فكل الامور ستحل من جذورها وسيكون التفاؤل هو سر نجاحاتهم.

حظك اليوم برج القوس الخميس 2 /6/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>بالتجربة والمثابرة ستنمى مهاراتك وقدراتك، كل ما تحتاج إليه هو الصبر، الصبر على نفسك حتى تكتسب ما تحتاجه، فكل شىء يحتاج إلى تعلم، هو بالأساس يحتاج إلى صبر، لا تهدر قدراتك وإمكانياتك دون الاستفادة منها، فهذا من شأنه أن يؤخرك فى الترقية الوظيفية، ثق بقدراتك وقم بتنميتها، وستصل لأعلى المراتب.

على الصعيد العاطفي:

>الكثير من العلاقات العاطفية تمر بحالات من التوتر، ولكن المهم ألا تسمح لها بأن تطول فترة توترها، تدخل حتى تقلل الحاجز والفجوة بينك وبين شريك حياتك، وتأكد أن أقصر الطرق لتقليل الخلافات هى التحدث بصراحة والمواجهة، فالهروب سيزيد المشكلة لن يقللها.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>الحالة الجسدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية لك، فإن مررت بحالة نفسية سيئة، يجعلك تفرغ هذه الطاقة فى الطعام، وهذا من شأنه أن يأتى بنتائج سلبية عديدة، لذلك إذهب لطبيب حتى تعالج هذه المسألة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>أى شخص يمل من الروتين اليومى، لذا عليك دوماً أن تغير فى حياتك وتجددها قدر المستطاع، وذلك بإدخال عادات جديدة إليها، والتعرف على أشخاص جدد، والخروج لأماكن لم تراها من قبل.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 2 /6/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>يتمتع مواليد برج الجدى بقدرة على العمل تحت الضغوط النفسية يستطيعون التحكم فى اعصابهم لأبد الحدود ، قليلون الأخطاء وقادرون على جعل من حولهم يعرفون حدودهم جيدا ، مواليد برج الجدى لا يقدمون الخير سوى لمن يستحق ، ويعرفون كيف يجعلون أصدقاء العمل فى مكانهم الصحيح دون خلط الأوراق.

على الصعيد العاطفي:

>مواليد برج الجدى من الأشخاص القادرة على الحب والعطاء فى جميع الأوقات لا يستطيعون العيش فى توتر عاطفى يحاولون دائما وضع الحبيب فى مقدمة الاهتمام حتى يكون لديهم حياة عائلية جيدة، لا يفضلون ان يظل الخصام طويلا ولديهم مقدرة على الغفران والتسامح للوصول إلى حلول السلمية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>يحاول مواليد الجدى الاهتمام بصحتهم فهم يعلمون جيدا أنهم عرضة للأمراض الموسمية ، مع الانتقال من فصل إلى فصل قد تصاب ببعض الأمراض التى يمكن تحاشيها بأخذ بعض الأمصال او اللقحات التى تحارب الفيروس فى مهده قبل الانتقال إلى جسم الإنسان فدائما الوقاية خير من العلاج .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى حياتك العملية فأنت شخص مجتهد وتعرف جيدا ما يجب ان تقوم بتقديمه تجاهه عملك ، لديك مزيد من الأفكار المبدعة التى ستضعك على قائمة الرواد حافظ على ادائك لتصل إلى أهدافك، أخبار سارة فى الطريق إليك.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2016/6/2

>حظك اليوم لبرج الدلو:>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:>للأسف بعض المشاكل ستواجهك فى مجال عملك وسيكون التقصير من ناحيتك هو العائق الأول والأخير الذى سيعرقل مسيرتكوتقدمك طوال الفترة القادمة، لذلك التركيز وحده الذى من الممكن أن يجعلك أفضل ويعيدك إلى حالتك الطبيعية.

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفي:

>مزيد من المشاكل ستواجهك فى حياتك العاطفية نظرا لبعض الضغوطات التى تمر بها على مستوى عملك، لذلك حاول ان تفصل بين حياتك العملية والعاطفية لأن هذا الخلط سيعرضك لمزيد من المشاكل التى أنت فى غنى عنها.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى راحة جسدية كبيرة لكن حاجة العمل لا تمكنك من ذلك، لذلك حاول أن تعتمد على نظام غذائى جيد حتى تعوض هذا المجهود.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>بعض المشاكل الكبرى ستقف أمامك وستجعلك فى حالة من التخبط لكن لا داعى للقلق لأن الأمر عرضى سيمر مرور الكرام والهدوء والتركيز هما الأمرين الوحيدين الذين سيمرون هذه الازمة على خير.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>المزيد من أبواب الرزق ستفتح لك لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى وكن مجازف وأقبل على أخذ القرض والقيام بالمشروع الذى ترغب به.

على الصعيد العاطفى:

>الحب سيحلق على حياتك وسيشعرك بأنك فى أفضل حال واليوم أصبح بإمكانك أن تتخلص من أى مشاكل عاطفية مررت بها من قبل.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>يجب أن تزور أسرتك ولا تتراجع عن التحدث إليهم لأنها أشياء قد تجعلك الأفضل بالنسبة لحالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>بعض التغيرات قد تطرق على حياتك لذلك حاول أن تكون حذرًا ولا تنصاع ورائها دون جدوى حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2/6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>إذا جاءتك فرصة للسفر فلا تتردد على أن تفوز بها، فطريقك ننحو الخارج سيكون الأنجح بالنسبة لك، لذلك لا تتردد ولو خطوة واحدة عن فرصة العمل فى الخارج ربما تحقق كل أحلامك التى طالما سعيت لتحقيقها.

على الصعيد العاطفي:

>هناك فرصة للحصول على بعض المتع الحقيقية مع أحد الأشخاص المضحكين المقربين إلى قلبك، ويجب عليك اختيار مثل هذا الشخص أن يكون توأم روحك كن واقعيًا ومعقولاً، إذا كنت غير راضٍ عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>من الضرورى أن تناول بعض التمارين الرياضية المكثفة مثل رفع الأوزان وذلك لحاجتك البدنية لمثل هذه التمرينات، وهذه العملية تساعدك أيضًا فى رؤية عقلك والمشاعر بشكل واضح ويمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة أو مهنة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أنت صاحب عقل منطقى ولسان مهذب ولكنك ستعانى اليوم من عدم قدرة على التحمل عكس طبيعتك، وستواجه تجربة جديدة ستعلمك كثيرًا من الدروس التى ستشبع ذاتك، وتساعدك فى وقت لاحق بسهولة على تحقيق قدر كبير من الثقة والنجاح فى كل المجالات سواء المهنية والصحية والعاطفية والاجتماعية.