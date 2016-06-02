محكمة الأسرة تنظر دعوى أحمد عز ضد زينة لإبطال نسب التوأم

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، دعوى أحمد عز لإبطال نسب التوأم له لاستكمال المرافعة، وذلك بعد تغيُّب أحمد عز وحضور محاميه، رغم حضور الفنانة زينة للمحكمة.

وقال محامى الفنانة زينة إنه طالب برفض الطلب المقام من أحمد عز والذى يطالب فيه ببطلان حكم أول درجة بثبوت نسب طفلى زينة "عز الدين" و"زين الدين" لإقامتها على سند غير صحيح من الواقع والقانون.

وكانت الفنانة زينة قد حضرت فى الجلسة السابقة برفقة فريق دفاعها معتز الدكر وعاصم قنديل ومحمد رمضان إلى مقر محكمة أسرة مدينة نصر، فيما تغيب أحمد عز عن حضور ثانى جلسات الدعوى القضائية التى أقامها لبطلان حكم أول درجة بإثبات نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له.

تأجيل ثانى جلسات "خلع" زينة لعز إلى 3يوليو لحضورها للتنازل عن حقوقها

>