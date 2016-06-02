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بالصور.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوج جديد لفقس العنز الابيض بعد 26 عام

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بالصور.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوج جديد لفقس العنز الابيض بعد 26 عام بالصور.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل زوج جديد لفقس العنز الابيض بعد 26 عام
أعلنت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن استقبال زوج جديد لفقس العنز الابيض" White Stork" بعد طول انتظار منذ تسعينات القرن الماضى .

فقس العنز الابيض (1)

وأكد تقرير حديقة حيوان الجيزة، أن العنز الأبيض يعيش فى منتصف وجنوب أفريقيا وأوروبا ومناطق متفرقة فى آسيا ويتغذى على الأسماك والضفادع والحشرات ومتوسط عمره حوالى 25 عام ويزن من 2.5 : 5 كجم.

فقس العنز الابيض (2)

يتم تزاوج العنز الأبيض فى الربيع ويضع بعدها من 3 : 5 بيضات ويظل البيض فى فترة حضانة بين 30 : 35 يوم وينمو ريش الفقس بعد 50 : 65 يوم ويصل إلى سن البلوغ بعد 3 : 5 أعوا م ، كما يمكن للجمهور مشاهدة الفقس الجديد بكشك العنز الأبيض بمنطقة الفزانات ودجاج الواى أمام بحيرة البط الخضارى والأوز الصينى.

فقس العنز الابيض (3)


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