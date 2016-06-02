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مقتل 3 مدنيين وإصابة 13 فى قصف لمليشيات الحوثيين على حى سكنى فى تعز

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مقتل 3 مدنيين وإصابة 13 فى قصف لمليشيات الحوثيين على حى سكنى فى تعز مقتل 3 مدنيين وإصابة 13 فى قصف لمليشيات الحوثيين على حى سكنى فى تعز
قُتل 3 مدنيين يمنيين اليوم الأربعاء وأصيب 13 آخرون فى قصف ميليشيات الحوثيين وصالح على حى حوض الأشراف فى مدينة تعز، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن مصدر طبى أن من بين الضحايا عدد من الأطفال .

وأوضحت مصادر محلية أن المليشيات قصفت حى حوض الاشراف بقذائف الهاوتزر ، من ناحية أخرى، دعا العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكرى بتعز قائد اللواء 22 ميكانيكي، مجلس الأمن والمبعوث الأممى لليمن إلى إجبار الانقلابيين على احترام القرارات الأممية وتنفذها وعدم المناورة، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع أو العودة بعد التضحيات فالمعركة لا زالت مستمرة وقوات الجيش والمقاومة على أتم الاستعداد لأى معركة.

واستغرب العميد سرحان، فى احتفال أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد نجل حمود سعيد المِخلافى قائد المقاومة فى تعز، وقوف مجلس الأمن موقف المتفرج حيال ما يجرى من مراوغات ومناورات واستمرار للقتال من قبل الانقلابيين هدفها إطالة أمد الصراع.

وأكد أن الجميع لن يقبل أن تتحول اليمن إلى محافظة فارسية .. مشيرا إلى أن الشعب وبجانبه دول الخليج لن يقبلوا بذلك .. وجدد العزم فى المضى لقيام دولة اتحادية بدعم الأشقاء فى دول التحالف وقيام دولة وطنية لا مكان فيها للطائفية أو المذهبية.

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مصر 365