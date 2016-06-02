رئيس الاستخبارات السعودى السابق يزور مشروع "السلام عليك أيها النبى" بمكة

قام الأمير تركى الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الإستخبارات العامة السعودى السابق ، وسفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، بزيارة للمشروع الإنسانى العالمى "السلام عليك أيها النبى"، حيث كان فى استقباله لدى زيارته مقر المشروع بمكة المكرمة، الدكتور ناصر بن مسفر القرشى الزهرانى، المشرف العام على المشروع، والدكتور على بخيت الزهران، نائب المشرف العام، واصطحبا الأمير تركى فى جولة داخل أجنحة المشروع والذى أشاد بالفكرة والجهد المبذول من أجل سرد جميع مناحى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بطريقة مبسطة ومبتكرة قائمة على الإبداع.

ومشروع "السلام عليك أيها النبي" هو مشروع علمى يقوم على فكرة كتابة موسوعة علمية ربانية قرآنية نبوية حديثية، تعتمد على الكتاب الكريم وصحيح السنّة الشريفة فقط، وتم تأسيسه في بداية عام 1428هـ- 2007م، بقصد التجديد في كتابة السيرة النبوية، ومؤسس هذا المشروع والمشرف العام عليه هو الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.

ويشمل المشروع موسوعة "السلام عليك أيها النبي"، وهي أكبر موسوعة في التاريخ، وهي تربو على 500 مجلد، في 350 ألف صفحة، وتضم 70 ألف موضوع، والمشروع يضم متحفًا شُيّد بالوسائل الحديثة لتجسيد ما ورد في السيرة النبوية بطرق عصرية، وقد زار المتحف المقام بمكة المكرمة ما يزيد على 1000 شخصية عالمية، ما بين ملوك ورؤساء ووزراء وعلماء وشخصيات عامة وغيرهم من مختلف دول العالم، وقد أشاد جميعهم بالمشروع ومناشطه من قناة فضائية وبوابة إلكترونية وجامعة ومكتبة، وذكروا أنه المشروع الأضخم في التعريف بالنبي صلى الله.