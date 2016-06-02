رئيس الاستخبارات السعودى السابق يزور مشروع "السلام عليك أيها النبى" بمكة

ومشروع "السلام عليك أيها النبي" هو مشروع علمى يقوم على فكرة كتابة موسوعة علمية ربانية قرآنية نبوية حديثية، تعتمد على الكتاب الكريم وصحيح السنّة الشريفة فقط، وتم تأسيسه في بداية عام 1428هـ- 2007م، بقصد التجديد في كتابة السيرة النبوية، ومؤسس هذا المشروع والمشرف العام عليه هو الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.
ويشمل المشروع موسوعة "السلام عليك أيها النبي"، وهي أكبر موسوعة في التاريخ، وهي تربو على 500 مجلد، في 350 ألف صفحة، وتضم 70 ألف موضوع، والمشروع يضم متحفًا شُيّد بالوسائل الحديثة لتجسيد ما ورد في السيرة النبوية بطرق عصرية، وقد زار المتحف المقام بمكة المكرمة ما يزيد على 1000 شخصية عالمية، ما بين ملوك ورؤساء ووزراء وعلماء وشخصيات عامة وغيرهم من مختلف دول العالم، وقد أشاد جميعهم بالمشروع ومناشطه من قناة فضائية وبوابة إلكترونية وجامعة ومكتبة، وذكروا أنه المشروع الأضخم في التعريف بالنبي صلى الله.
>بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يُبارك مشروع "السلام عليك أيها النبى"
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