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حسام حسن: أتمنى ضم شيكابالا في ' فريق يعلم قدراته '

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حسام حسن: أتمنى ضم شيكابالا في ' فريق يعلم قدراته ' حسام حسن: أتمنى ضم شيكابالا في ' فريق يعلم قدراته '

يتمنى حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الزمالك لصفوفه في الموسم المقبل.

وتألق شيكابالا في وقت سابق مع حسام حسن في موسم 2010-2011 الذي سجل فيه 13 هدفا في واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق.

وقال حسام حسن عبر قناة LTC: "شيكابالا لاعب مهم جدا في الكرة المصرية وسعيد بأن أفضل فتراته كانت في وجودي مع الجهاز الفني وحصل على أفضل لاعب في الموسم".

وأضاف "شيكابالا لديه الكثير للكرة المصرية ويملك إمكانات ممتازة، لكننا نحتاج موافقته وموافقة الزمالك قبل التفكير في ضمه للمصري الذي لا يقل مكانة عن الأهلي والزمالك".

وأتم "نعلم إمكانات وقيمة شيكابالا وسيمثل إضافة للفريق في نادي جماهيري كبير مثل المصري.. ولو هناك إمكانية لضمه سأتمنى وجوده".

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