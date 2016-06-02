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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا.. ومعلق اللقاء

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا.. ومعلق اللقاء تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا.. ومعلق اللقاء

يلتقي منتخب مع نظيره التنزاني يوم السبت ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

يحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في مباراته الأخيرة بالتصفيات والتي يحتاج فيها للفوز أو التعادل أو الهزيمة بهدفين أو أقل من أجل التأهل رسميا للعرس القاري.

وستنقل المباراة فضائيا على قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة بشكل حصري، والتي تملك حق نقل كل مباريات قارة إفريقيا حصريا في الثالثة عصر السبت.

وستذيع الشبكة مباراة الفراعنة عبر قناة "بي إن سبورت 8" وتخصص له أستوديو تحليلي، ويعلق على اللقاء علي محمد علي.

يتصدر المصري جدول مجموعته إلى الآن برصيد 7 نقاط، فيما جمع المنتخب النيجيري نقطتين ويتبقى له مباراة واحدة، وذلك بعد انسحاب منتخب تشاد.

أما تنزانيا فتملك نقطة واحدة ويتبقى لها مباراتين مع مصر ونيجيريا.

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فيديو اليوم السابع

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