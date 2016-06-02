تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة في الدوري المصري للموسم المقبل

اتخذ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية قرارا بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للموسم المقبل.

تعديلات جذرية سيشهدها قانون كرة القدم بعد أن نشرت الـ(IFAB)، الهيئة المنوطة بتعديل قوانين كرة القدم، تعديلات على من 1 إلى 17 من قوانين اللعبة.

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وقال الغندور عبر قناة (صدى البلد) يوم الأربعاء: "اتخذت قرارا بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة للموسم المقبل، واللائحة تمنحني هذا الحق".

وأضاف "القرارات تعلن في يناير ويبدأ بتطبيقها في الموسم الجديد، وبما أن معظم الدوريات انتهت حول العالم".

وتابع "سيبدأ الاتحاد الدولي في تطبيق هذه القرارات بداية من اليوم الثلاثاء، لكن لنا الحق في تأجيل تطبيقها للموسم المقبل".