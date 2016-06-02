تقرير – جيجز سيتخذ قرارا تاريخيا ردا على عرض يونايتد

أصبحت أيام ريان جيجز أيقونة مانشستر يونايتد والمدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للويس فان جال معدودة بعدما اقترب من رفض العرض المقدم إليه من إدارة ناديه.

وكانت عدة أنباء قد انتشرت في الفترة الأخيرة بأن جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد ليونايتد سيصحب معه روي فاريا ليشغل منصب المدرب المساعد.

ولكن يرغب المدرب البرتغالي في بقاء جيجز كي يكون هو همزة الوصل بين الفريق الأول والشباب تحت 21 عاما مع صلاحيات أقل.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن جيجز سيتخذ قرارا تاريخيا برفض المنصب المعروض عليه ويقرر الرحيل عن يونايتد بعد 29 عاما قضاها بين جدرانه كلاعب ومدرب مساعد.

وأوضحت بأن اللاعب الويلزي سيبحث في العروض المقدمة إليه من أجل خوض تجربة المدير الفني في مكان آخر لزيادة خبراته التدريبية.

وأوضح التقرير بأن إيفرتون قد يكون وجهة جيجز المقبلة خاصة وأن التوفيز يبحثون عن مدرب خلفا لروبرتو مارتينيز، كما أن بلاكبيرن روفرز وليد يونايتد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي قد يكونوا وجهة محتملة للاعب الويلزي السابق.

أو فريق أولدهام أثليتك الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وأكد أحد المصادر المقربة لجيجز للصحيفة الإنجليزية بأنه سيشعر بالمفاجأة إذا ما قرر الأخير البقاء في يونايتد في نهاية المطاف وقبول المنصب المعروض عليه.