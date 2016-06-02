حكايات كوبا أمريكا (6) - نظام متغير باستمرار.. وضيوف من خارج القارة

"كوبا أمريكا" .. البطولة الأقدم في عالم كرة القدم الدولية تحتفل هذا العام بمرور قرن من الزمان على ظهورها. 100 عام شهدت تنظيم 44 نسخة من البطولة، قبل انطلاق النسخة الاحتفالية "كوبا أمريكا المئوية" بعد أيام قليلة في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية..

100 عام مليئة بالحكايات الغريبة والمثيرة .. حكايات كوبا أمريكا..

نظام جديد

في عام 1985 قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن تعود بطولة كوبا أمريكا لنظام البطولة المجمعة في ضيافة بلد واحد بدلاً من نظام الذهاب والإياب الذي أقيمت به نسخ 1975، 1979 و1983، على أن تقام البطولة كل عامين بدلاً من كل أربعة سنوات. وتم الاتفاق على أن تتناوب الدول العشرة المكونة للاتحاد استضافة البطولة بالترتيب الأبجدي بدء من الأرجنتين.

وبالفعل أقيمت نسخة 1987 في ضيافة الأرجنتين وبنفس النظام السابق الذي يقسم الفرق إلى ثلاثة مجموعات تضم كل منها 3 منتخبات، فيما يتأهل حامل اللقب مباشرة إلى نصف النهائي، لكن مع خوض دور واحد فقط بمرحلة المجموعات ومباراة واحدة في نصف النهائي والنهائي.

ونظام آخر

بطولة 1989 التي استضافتها البرازيل شهدت تغيراً مرة أخرى في نظام البطولة، حيث تم تقسيم المنتخبات العشرة إلى مجموعتين تضم كل منها خمسة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمرحلة الثانية، وفيها تلعب المنتخبات الأربعة دوري من دور واحد، ويفوز بالبطولة صاحب أعلى عدد من النقاط في هذه المرحلة.

النظام نفسه استمر في نسخة 1991 التي أقيمت في ضيافة تشيلي، قبل أن تشهد البطولة تغييراً في نظامها مرة أخرى في نسخة 1993.

ضيوف من خارج القارة

اعتباراً من نسخة كوبا أمريكا 1993 التي استضافتها الإكوادور، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 12 منتخباً، وذلك بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بالإضافة لتوجيه الدعوة لمنتخبين من خارج القارة للظهور في البطولة.. نظام استمر قائماً حتى الآن، لكنه سيختلف في بطولة 2016 الإحتفالية والتي تشهد مشاركة 16 منتخباً بصفة استثنائية، على أن يعود الرقم 12 اعتباراً من نسخة 2019.

وعلى مدار النسخ التسع التي شهدت دعوة منتخبات من خارج أمريكا الجنوبية للمشاركة، كان الظهور دائماً لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، باستثناء وحيد وهو مشاركة المنتخب الياباني من قارة آسيا في نسخة 1999 التي أقيمت في باراجواي. وكان المنتخب المكسيكي هو الوحيد الذي ظهر في كل البطولات كضيف دائم على البطولة منذ بدء تطبيق هذه القاعدة عام 1993 وحتى الآن.