بالفيديو – بلجيكا تهدر كل الفرص وتسقط في فخ التعادل أمام فنلندا

(إفي): خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الودي الذي جمع المنتخب البلجيكي لكرة القدم بنظيره الفنلندي مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الملك بودوان" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات "الشياطين الحمر" لخوض غمار بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تقام في فرنسا من 10 يونيو حتى 10 يوليو.

وبعد شوط أول سلبي بين المنتخبين، تقدم الضيوف في النتيجة بأقدام كاسبر هامالاينن في الدقيقة 53 بعدما حول عرضية أرضية داخل شباك تيبو كورتوا.

وبعد الهدف ضغط المنتخب البلجيكي وسيطر على مجريات اللقاء تماما وتبارى لاعبوه في إهدار الفرصة تلو الأخرى حتى أعاد البديل روميلو لوكاكو الأمور لنقطة الصفر قبل النهاية بدقيقة.

وجاء الهدف بعد متابعة لكرة درايس ميرتينز العرضية التي ارتدت من الحارس ليضعها مهاجم إيفرتون الإنجليزي بصدره في الشباك.

وكانت بلجيكا قد افتتحت سلسلة اللقاءات الودية بمواجهة أمام سويسرا يوم 28 مايو المنقضي وفازت بهدفين لواحد، ثم ستختتم هذه الاستعدادات أمام النرويج يوم 5 من هذا الشهر.

وتأتي بلجيكا في المجموعة الخامسة الحديدية إلى جانب كل من إيطاليا والسويد وجمهورية أيرلندا.

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