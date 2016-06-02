تقرير #في_اليورو - شباب إسبانيا ' الذهبي ' خيار ديل بوسكي بدلا من الحرس القديم

عُرف عن فيسنتي ديل بوسكي اعتماده الدائم على الحرس القديم في اختيارات المنتخب الإسباني منذ توليه المسؤولية للاروخا.

إلا أن المدرب الإسباني المخضرم صاحب الـ65 قرر أن يعتمد على أسماء توجت إسبانيا ملكة على عرش القارة العجوز في عام 2013 بعدما حققوا لقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

قائمة المنتخب الإسباني ليورو 2016 شهدت تواجد 5 أسماء ممن جلبوا الذهب لإسبانيا فيما حرمت الإصابة داني كاربخال من التواجد رفقة زملاؤه في البطولة الأوروبية مثلما تواجد معهم في 2013.

ديفيد دي خيا الذي اختير أفضل حارس في بطولة الشباب سينافس قائد الفريق إيكر كاسياس على مركز حراسة المرمى بعدما قدم موسما جيدا مع ناديه مانشستر يونايتد اختتمه بحصوله على جائزة أفضل لاعب في فريقه.

في خط الدفاع سيكون مارك برترا هو البديل للثنائي سيرخيو راموس وجيرارد بيكيه، وعلى الرغم من قلة مشاركة المدافع الذي اختير ضمن الأفضل في يورو الشباب مع فريق برشلونة إلا أن ديل بوسكي أصر على اصطحابه إلى فرنسا.

المنتخب الذي كان يقوده جوليان لوبيتيجي أهدى ديل بوسكي تياجو ألكانتارا الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة عام 2013 والحذاء الفضي بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفا، بالإضافة إلى كوكي الذي تم اختياره في الفريق المثالي للبطولة.

فيما كان نصيب إسكو صاحب الحذاء البرونزي برصيد 3 أهداف، الاستبعاد الفني برؤية من ديل بوسكي.

وهجوميا آتى ضم ألفارو موراتا هداف البطولة برصيد 4 أهداف إلى قائمة المنتخب على حساب فتى ديل بوسكي المدلل فيرناندو توريس الذي اعتمد عليه مدرب ريال مدريد السابق كثيرا منذ جلوسه على مقعد المدير الفني للمنتخب الإسباني عام 2008.

وبدا من اختيارات ديل بوسكي أنه تعلم من درس مونديال 2014 جيدا بضم لاعبين شباب بعد اختياره لأصحاب الخبرات فقط دون وجود عناصر شابة في التشكيلة الأساسية تستطيع مجاراة الخصوم في السرعة القوة البدنية وهو ما جنت ثماره إسبانيا بالخروج من الدور الأول من كأس العالم.

الأسماء السابق ذكرها ستشكل القوام الأساسي للمنتخب في البطولة التي تخوض إسبانيا منافستها في المجموعة الرابعة مع منتخبات تشيك وتركيا وكرواتيا.