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باستثمارات مليار جنيه.. المستشفى السعودى الألمانى يطلق أول فروعه بالقاهرة

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أعلن مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى، عن افتتاح أول فروعه بالقاهرة بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه، ليكون الفرع الثامن لمجموعة السعودى الألمانى بعد سبع فروع أخرى منتشرة داخل المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وقد حازت المستشفى على عدد من الجوائز التقديرية لخدماتها المميزة، على رأسها شهادة الاعتماد من مؤسسة "JCI" لاعتماد سلامة وجودة الرعاية الصحية، ويأتى هذا الفرع الجديد بالقاهرة ضمن سلسلة أفرع تنتوى المجموعة افتتاحها داخل جمهورية العربية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور محمد حبلص - المدير التنفيذى لمستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة - أن المستشفى يهدف إلى تقديم فكر طبى جديد للسوق المصرى، وذلك من خلال تطبيقه للمعايير العالمية على الأراضى المصرية، حيث إن فرع المستشفى فى القاهرة يحاكى جميع فروعها فى المنطقة بنفس مستوى الخدمة والخبرات العالمية، والتى تتيح الفرصة لكل الحالات المستعصية أن تتلقى العلاج بنفس الجودة العالمية دون السفر للخارج وتحمل تكاليف زائدة أو تأخير فى العلاج.

وأشار الدكتور حبلص إلى أن القدرة الاستيعابية للمستشفى ستصل إلى 300 سرير فى المرحلة الأولى، لتلقى أكبر عدد من الحالات المرضية فى على مدار الأسبوع.

وأضاف المدير التنفيذى لمستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة أن المستشفى سوف يعتمد على تواجد الأطباء فى كل التخصصات على مدار اليوم، لضمان توفير الرعاية اللازمة لكل الحالات، هذا بالإضافة إلى تقديم المستشفى لمفهوم جديد فيما يخص رعاية الحالات الحرجة والطوارئ".

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>- إقامة مجمع طبى بالإسماعيلية الجديدة مع ممثلى مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى
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مصر 365

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