أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علامات تنذر بالذبذبة الأذينية.. سماع دقات النبض وضيق التنفس أهمها

Google+ Print
علامات تنذر بالذبذبة الأذينية.. سماع دقات النبض وضيق التنفس أهمها علامات تنذر بالذبذبة الأذينية.. سماع دقات النبض وضيق التنفس أهمها
أكد الدكتور جمال شعبان - أستاذ أمراض القلب، رئيس قسم الكهروفوسيولوجيا القلب بمعهد القلب القومى، خلال مؤتمر أمراض القلب "كارديو ألكس"، المنعقد حاليا بالإسكندرية - أن الذبذبة الأذينية تعتبر وباء القرن الـ21، وقد زادت معدلاتها كثيرا فى الفترة الأخيرة عالميا وفى نتيجة ارتفاع عوامل الخطورة المؤدية للذبذبة الأذينية.

وقال الدكتور جمال شعبان إن أهم عوامل الخطورة المسببة للذبذبة الأذينية يأتى على رأسها ضغط الدم المرتفع، وارتفاع نسبة الكولسترول، وسكر النوع الثانى والتدخين، وفى مصر نتيجة حالات روماتيزم القلب، التى ما زالت متوطنة فى مصر رغم تراجع معدلاتها عالميا.

وأشار د. جمال إلى أن مريض الذبذبة الأذينية يشكو من الخفقان فى القلب أو الإغماء المتكرر المصاحب لنوبات الذبذبة الأذينية، وقد يعانى المريض من ضيق التنفس والنهجان نتيجة تراجع وظيفة البطين الأيسر وتمدد عضلة القلب كأحد مضاعفات الذبذبة الأذينية.

وقال د. جمال إن أهم محور فى علاج الذبذبة الأذينية هو الوقاية من جلطات القلب والمخ بتناول عقاقير المسيلة للدم، سواء التقليدية مثل الأسبرين وأدوية سيولة الدم أو المجموعة التى ظهرت حديثا، والتى لا تحتاج عمل تحليل شهرى لنسبة السيولة.

وأضاف د. جمال: "يعد الكى بموجات الراديو أو الكى بالتبريد من أهم طرق القسطرة التداخلية لعلاج الذبذبة الأذينية، التى تم تطويرها حديثا، واستفادت منها أعداد هائلة من مرضى الذبذبة الأذينية بانتظام نبض القلب دون الحاجة إلى العقاقير".


>- مؤتمر "كارديو ألكس" يستعرض أحدث أدوية جلطات القلب ويقدم جوائز للأطباء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر