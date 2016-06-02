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القبض على أمين شرطة أطلق الرصاص على 4 مواطنين في بني سويف ‎

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القبض على أمين شرطة أطلق الرصاص على 4 مواطنين في بني سويف ‎ القبض على أمين شرطة أطلق الرصاص على 4 مواطنين في بني سويف ‎

1 يونيو 2016 | 11:03 مساءً

ألقت منذ قليل قوات شرطة بمديرية أمن بني سويف القبض علي أمين شرطة أطلق الرصاص علي 4 مواطنين  في مشاجرة  بقرية  ”دموشيا ” ببني سويف .

وأكد العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف في تصريح لـ”أونا”، أنه تم ظبط امين الشرطة محمد و الذي أطلق الرصاص علي بعض المواطنين خلال مشاجرة في قريتة  ”بدموشيا” مركز بني سويف وجاري إحالتة للنيابة العامة للتحقيق معة .

ووقعت مشاجرة منذ ساعات بين بعض المواطنين وأمين شرطة بسبب كوم ” تراب” أما منزل أحد المتشاجرين مما دفع أمين الشرطة لإطلاق النار عليهم وإصاباتهم .
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