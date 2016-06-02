إصابة 7 أشخاص في حريق بشقة سكنية بالعمرانية

مراسل «ONA»:

أصيب 7 أشخاص في اندلاع حريق منذ قليل بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، بسبب حدوث ماس كهربائي.

وكان المقدم محمود الطماوي نائب مأمور قسم شرطة العمرانية، والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلا إلى محل البلاغ وبرفقتهم القوة الأمنية.

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، كما أسفر هذا الحريق عن إصابة سبعة أشخاص بحروق متنوعة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.