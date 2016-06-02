تفاصيل جريمة قتل صاحب عقار وسيدة داخل شقتها فى ظروف غامضة ببورسعيد

أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن حى الشرق شهد عصر اليوم جريمة قتل بشعة بقيام مجهول بقتل "م.م.م" صاحب عقار يناهز السبعين من عمره بطعنات غائرة بالصدر والرقبة داخل شقة القتيلة "ه.ع.م" 35 عاما والتى لفظت أنفاسها متأثرة بعدة طعنات بالصدر والرأس والرقبة وسقطت وسط بركة من الدماء بصالة شقتها المستأجرة من المجنى عليه منذ ما يقرب من عامين.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول إلى مرتكبى جريمة القتل البشعة بعد قيام الجانى بكسر باب الشقة التى شهدت جريمة القتل ولاذا بالفرار فى ظروف غامضة الأمر الذى دفع إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء إبراهيم الديب والعميد سعيد شكرى رئيس المباحث الجنائية والعقيد محمد أبو غزالة مفتش المباحث بتكثيف جهودهم بفحص كاميرات المراقبة بالممشى السياحى للوصول إلى الجانى من خلال الأوصاف التى أدلى بها بعض شهود العيان.

ومن جهة أخرى أكد بعض الشهود العيان أن المجنى عليه صاحب العقار هرع إلى مكان الحادث عندما سمع صوت الاستغاثات التى جاءت من بعض الجيران.

وانتقل إلى مكان الحادث وكيل نيابة الشرق والأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى بورسعيد العام وانتداب الطب الشرعى لتشريحهما لكتابة تقريرًا لبيان الأسباب التى أدت للوفاة للتصريح بدفنهما.

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