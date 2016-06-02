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بالفيديو: أديل تشنّ هجوماً على معجبة في حفلها في إيطاليا

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الأربعاء 01-06-2016 17:32

لم تتمكن النجمة العالمية أديل Adele من إخفاء انزعاجها من معجبة، بعدما لاحظت أنّ الأخيرة تُصوّرها طوال الحفلة الموسيقية، التي كانت تحييها في إيطاليا.
فتوقفت النجمة عن الغناء، وقالت لها: "هل يُمكنك التوقّف عن التصوير بهاتفك؟ أنا هنا أمامك، وبإمكانك الاستمتاع حالياً بدل الاستمتاع من خلف شاشة هاتفك".
وأضافت أديل: "أريدك أن تستمتعي بهذا الحفل الآن، لأنّ الكثير من الأشخاص خارجاً يرغبون في حضور حفلي، لكن لا يُمكنهم ذلك".
وقد أحدث انفعال أديل البالغة من العمر 28 عاماً وهجومها على المعجبة ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرواد بين مؤيد ومعارض لتصرّفها.

أديل توقع عقداً مع شركة "سوني" بـ130$ مليون دولار

 

 

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