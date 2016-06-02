بالصور: ريهانا تتنقل بالقفطان المغربي في نيويورك

اختارت النجمة العالمية ريهانا Rihanna التنقل في شوراع نيويورك بإطلالة عربية بامتياز، فجذبت إليها عدسات الباباراتزي.

وارتدت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً قفطاناً مغربياً مزركشاً بألوان زاهية من مجموعة Dolce & Gabbana لربيع 2016.

وقد التقت ريهانا صديقتها النجمة العالمية نعومي كامبل Naomi Campbell بعد تنقلها في أسواق نيويورك، ثم تناولتا العشاء سوياً.

ريهانا وليوناردو دي كابريو إلى الواجهة من جديد