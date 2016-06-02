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بالفيديو ...الفنان الشعبي "الستاتي" ينفي تعرضه لأي اعتداء

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بالفيديو ...الفنان الشعبي "الستاتي" ينفي تعرضه لأي اعتداء بالفيديو ...الفنان الشعبي "الستاتي" ينفي تعرضه لأي اعتداء

الأربعاء 01-06-2016 20:21

نشر الفنان المغربي الشعبي، "عبد العزيزالعرباوي"، الملقب بـ"الستاتي"، مقطع يعبر فيه عن استغرابه الكبير من الخبر الذي نشر ليلة أمس الأحد، والذي تحدث عن تعرضه لحادثة اعتداء خطيرة دخل على إثرها في غيبوبة. وما زاد الطين بلة حسب المغني الشعبي أن الموقع الالكتروني الذي نشر الخبر لم تكن لديه أية أدلة تشير إلى صحة الخبر .

وختم الفنان "الستاتي" بالقول " عواشركم مبروكة" و هو تعبير مغربي دارج لمباركة شهر رمضان أو مناسبات دينية.

يذكر أن الفنان الشعبي "الستاتي" الذي يعتبر رمزا للحفلات والفرح في المغرب، شارك في موازين لهذه السنة وتمكن من استقطاب الآلاف من الجمهور بمختلف فئاته الذين حجوا إليه من كافة مدن المغرب للاستماع بموسيقاه والرقص على إيقاعها.

 

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