نجوم الكوميديا يسيطرون على المسلسلات الإذاعية في رمضان

لا يزال الجمهور المصري محبا بشكل كبير للاذعات المصرية على الرغم من مئات القنوات الفضائية المصرية والعربية والعالمية لكن تظل الإذاعة لها نكهة خاصة لدى الكثيرين ولأن الفنانين يعلمون ذلك فيهم يحرصون على التواجد بها خاصة في شهر رمضان.

صهلله الساحر

فعلى الرغم من انشغال الفنان القدير محمود عبد العزيز ليلا نهارا بتصوير مسلسله"رأس الغول"إلا أنه لم ينسى الإذاعة ويقوم حاليا بتسجيل دوره في مسلسل"العملية صهلله"ويذاع المسلسل على راديو9090 ويشارك في بطولته بجوار الفنان الملقب بالساحر كل من الفنانين لطفي لبيب ومحمد محمود عبد العزيز والمسلسل من تأليف كل من محمد محمدي وأحمد محي وإخراج إيهاب منير وإنتاج شادي مقار.

وبعد النجاح الذي حققوه من خلال مسرح مصر يشارك كل من الفنانين حمدي ميرغني وكريم عفيفي ومحمد أنور،في بطولة المسلسل الإذاعي الكوميدي "ثلاثي ضوضاء المسرح"للمخرج سامح سامي.

يوميات عطية

وعبر أثير إذاعة الشباب والرياضة"تقدم الفنان الكوميدية نشوى مصطفى مسلسلها"يوميات عطية" الذي تقوم ببطولته مع أحمد صيام وهو من تأليف نادية السباعي وإخراج نجوى إبراهيم.

ويشارك كل من الفنانان أحمد عز ونيكول سابا في المسلسل الإذاعي"تورا بورا"الذي يدور حول عالم المخدرات،والقصة من تأليف أيمن سلامة وإخراج علي مصيلحي.

فطوطة

وقد انتهى الفنان الكوميدي القدير سمير غانم من تسجيل أكثر من نصف حلقات مسلسله الإذاعي"فطوطة بوت"المقرر عرضها على الراديو 9090 ويشارك في بطولته عمرو عبد العزيز، وتأليف أحمد درويش موسيقى وألحان أكرم عادل، إخراج وائل فهمي عبد الحميد،ويجسد فطوطة من خلال المسلسل شخصية فطوطة التي سبق وقدمها في التسعينات في فوازير تلفيزيونيه حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

ولن يكتفي سمير غانم بتقديم مسلسل إذاعي واحد بل سيشارك زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل"مناقرة حرة"،وهو من تأليف ياسر بدوى، ومن المقرر أن يعرض على إذاعة "شعبي اف ام" في رمضان المقبل.

حرامي القلوب

ويشارك الفنان الكوميدي لطفي لبيب في مسلسل"حرامي القلوب" والذي من المقرر أن يذاع عبر شبكة الشباب والرياضة ويشارك في بطولته إيناس مكي وأنوشكا وهو من تأليف احمد عوض وإخراج إسلام محفوظ.

أنا مش أنا

وعلى الغم من انشغالها بتصوير مسلسلها التليفزيوني نيللي وشيريهان" إلا أن الفنانة الشابة دنيا سمير غانم حرصت على التواجد إذاعيا مع الفنان احمد حلمي من خلال مسلسل"أنا مش أنا"وهو مسلسل اجتماعي كوميدي،ويذاع المسلسل على شعبى إف إم وهو من تأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف.

السبع لفات

ويقدم هذا العام الفنان الغائب تليفزيونيا الحاضر إذاعيا محمد هنيدي مسلسل"السبع لفات"ويشارك في بطولة المسلسل ، هالة فاخر وطارق عبد العزيز والفنانة الشابة منى ممدوح،وتأليف حازم متولي، وإخراج تامر حسني غنيم. ويعد المسلسل هو الثالث للفنان محمد هنيدي مع نفس الإذاعة و رقم 16 في مسيرته مع المسلسلات الإذاعية.

فرقة سيكا

وانتهى الفنان حسن الرداد من تسجيل حلقات مسلسله الإذاعي الجديد "فرقة سيكا"، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وتدور فكرة المسلسل حول مناقشة العديد من القضايا،التي تمس فئات كثيرة من المجتمع المصري.

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